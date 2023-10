Palantir-Aktie: Vorsicht Falle?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Palantir-Aktie ist derzeit ein Musterbeispiel für Volatilität und Optimismus im Tech-Sektor. Nachdem die Aktie am Dienstag bei einem Kurs von 17,86 USD schloss, hat sie in der vergangenen Woche ein beachtliches Plus von 7,5 % verbucht. Betrachtet man den gesamten Monat, so hat die Palantir-Aktie sogar um 11,5 % zugelegt. Während 18 Analysten durchschnittlich zur Vorsicht mahnen und ein “Halten” empfehlen, schafft es Palantir, mit seinen Kursbewegungen Aufmerksamkeit zu erregen.

Durchschnittliche Analystenempfehlung: HALTEN

Letzter Schlusskurs: 17,86 USD

Mittleres Kursziel: 14,12 USD

Schlüsselindikatoren signalisieren Aufwärtstrends

Ein Blick auf die Trendindikatoren gibt Aufschluss über das zukünftige Potenzial der Palantir-Aktie. Der 200-Tage-Durchschnitt, ein wichtiger Indikator für langfristige Analysen, ist...