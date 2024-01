Palantir-Aktie: Unheimlich!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir kämpft seit einiger Zeit mit der Marke von 15 Euro. Vieles deutet darauf, dass die Aktie nun tatsächlich darauf setzen kann, diese Marke zu halten und damit im Aufwärtstrend zu verharren. Die Notierungen sind zuletzt innerhalb von fünf Tagen zwar unter dem Strich nur um 0,6 % geklettert. Allerdings ist die Aktie aktuell am Freitag mit dem Plus von nun 1,9 % noch einmal deutlich stärker geworden.

Palantir: Dies ist die Auffassung der Analysten

Die Aktie bleibt allerdings auch trotz der positiven Stimmung am Markt recht teuer. Die Notierungen sind nach Meinung von Analysten sogar recht deutlich zu hoch bewertet. Das Minus, das Analysten hier noch erwarten, liegt im Konsens der Meinungen auf Marketscreener noch bei -8 %. Das Kursziel der Aktie lautet dort auf etwa 16,78 Dollar. Das wären in etwa 15,38 Dollar, also erneut unterhalb der Marke, um die das Unternehmen hier an den Börsen weiterhin kämpft.

Palantir kann nach Meinung der Analysten wohl als zu teuer gelten. Trotz oder wegen der Gewinne an den Aktienbörsen im Jahr 2023 ist die Aktie noch massiv überbewertet, wenn es z. B. nach dem KGV geht. Das liegt auf Basis der Gewinne für das laufende (neue) Jahr bei ca. 120. Das ist im Vergleich zahlreicher anderer Unternehmen auch aus der KI- und Software-Branche nun ungewöhnlich hoch. Insofern sind die Aussichten auf weitere Gewinne zumindest deutlich reduziert, wenn der Markt sich an den wirtschaftlichen Gegebenheiten ausrichten möchte.

Die Aktie ist dennoch sowohl charttechnisch betrachtet wie auch technisch betrachtet noch im Aufwärtstrend. Der Titel müsste erst unter die Grenze von ca. 14 oder gar 13,50 Euro fallen, um den Bonus zu verlieren, der in den Kreisen der Analysten dieser Sparte noch vergeben wird. Palantir hat seine Aussichten zuletzt deutlich verbessern können.

