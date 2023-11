Palantir-Aktie: Unglaubliche Kursgewinne an einem einzigen Tag!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir hat am Donnerstag die Börsen sicherlich überrascht. Es ging bis in die früheren Abendstunden hinein um mehr als 16 % nach oben! Einen solchen Tagesgewinn hat die Aktie des Software-Unternehmens nicht mehr vermuten lassen. Es liegt auf der Hand, dass hier größere Dinge geschehen sein müssen. Es sind die Quartalszahlen, die Palantir vorlegte. Zudem aber hat Palantir auch davon profitiert, dass die Tech-Aktien in den USA ohnehin auf die Siegerstraße zurückgekehrt sind. Grund dafür ist die Entscheidung der Zentralbank Fed über die Leitzinsen. Die werden nicht angehoben.

Palantir: Die starken Zahlen!

Palantir hat starke Quartalszahlen vorgelegt. Ohne Zweifel. Denn die Unternehmung konnte etwa die Umsatzprognose für das gesamte Geschäftsjahr nun noch erhöhen. Der Gewinn sprach ebenfalls für die Optimisten. Denn Palantir...