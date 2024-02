Palantir Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Analystenbewertung für die Palantir-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt, dass das Rating von institutioneller Seite aus als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wurde die Einschätzung zwei Mal als gut, zwei Mal als neutral und einmal als schlecht bewertet. Auch der aktuelle Kurs von 24,44 USD wurde von Analysten analysiert, die eine negative Entwicklung von -34,53 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 16 USD festlegen. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Palantir-Aktie zeigt einen Wert von 41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als neutral eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 28,3, was darauf hindeutet, dass Palantir überverkauft ist und daher als gut bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Palantir.

Die Diskussionintensität im Internet in Bezug auf Palantir zeigt langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität, verbunden mit einer eher schlechten Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einem langfristigen Stimmungsbild, das insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Palantir aktuell bei 16,37 USD. Der Aktienkurs selbst liegt bei 24,44 USD, was einen Abstand von +49,3 Prozent bedeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 18,34 USD eine positive Entwicklung von +33,26 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher auf Basis der technischen Analyse ein "Gut"-Befund für die Palantir-Aktie.