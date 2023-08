Palantir-Aktie: Unfassbar!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Palantir-Aktie hat in der letzten Woche für Schlagzeilen gesorgt. Am 21. und 23. August 2023 haben vier hochrangige Führungskräfte des Unternehmens ihre Aktien verkauft und diese Verkäufe bei der US-Börsenaufsicht SEC offengelegt. Der CEO Alexander C. Karp veräußerte 325.000 Aktien für etwa 5 Millionen US-Dollar. Shyam Sankar, der CTO, verkaufte Aktien im Wert von rund 8,7 Millionen US-Dollar.

Auch der CFO David A. Glazer und Ryan D. Taylor, Chief Revenue and Legal Officer, verkauften Anteile für 5,6 Millionen und 1,9 Millionen US-Dollar. Interessant ist jedoch, dass alle vier Führungskräfte weiterhin erhebliche Anteile am Unternehmen halten. Diese Verkäufe werfen natürlich Fragen auf, gerade jetzt, da die technische Analyse der Palantir-Aktie gemischte Signale sendet.

Technische Indikatoren zeigen Licht und...