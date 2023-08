Palantir-Aktie: Unerwarteter Rückschlag für Palantir!

Palantir konnte gestern eine überraschende Kursstabilisierung verzeichnen. Nach kontinuierlichen Kursverlusten gab es einen minimalen Aufwärtstrend. Die Aktie legte weniger als 1 % zu, was dennoch bemerkenswert war, angesichts des massiven Einbruchs in den vorherigen Tagen. Am Vortag sank der Wert fast um 10 %. Am Dienstag wurde die Aktie mit einem Minus von -5,4 % abgestraft und auch an den beiden vorangegangenen Tagen verzeichnete sie Verluste. Diese Entwicklung scheint nun ein Ende gefunden zu haben.

Palantir: Überraschend verbessert!

Die Aktie hatte kürzlich Geschäftszahlen bekannt gemacht, welche am Markt nicht besonders gut aufgenommen wurden. Der Umsatz im 2. Quartal lag offensichtlich unter den Erwartungen. Daraufhin reagierten einige Analysten mit Anpassungen oder Kommentaren zu ihren...