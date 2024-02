Palantir-Aktie: Toller Abschluss!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Am letzten Handelstag der Woche gelang der Palantir zumindest in den ersten Handelsstunden ein schöner Gewinn. Die Aktie sattelte immerhin annähernd 2 % auf. Damit hat der Kurs die Marke von 15,34 Euro erreicht. Dies ist insofern ein gutes Zeichen, als die Hürde bei 15 Euro für Palantir damit derzeit kein neues Problem mehr darstellt. Der Kurs war am Mittwoch mit dem Minus von -3,4 % nach unten gekracht.

Aktuell kann Palantir möglicherweise einer guten Nachricht wegen mit diesen Kursgewinnen aufwarten, die als gutes Signal gelten.

Tools verkauft!

Die australische Supermarktkette Coles habe sich für die Workforce-Tools von Palantir entschieden, so die Botschaft am Markt. Die beiden Unternehmen wären eine dreijährige Partnerschaft eingegangen, heißt es. Das ist interessant, insofern Palantir damit die KI-gestützte Technik weiter verkaufen kann. Das Unternehmen benötigt dringend Umsätze. Die Aktie wird für das laufende Jahr mit einem KGV von ca. 130 geschätzt. Das wäre im Normalfall zu teuer. Neue Umsätze können Gewinne und ggf. ein günstigeres KGV erzeugen.

