Palantir-Aktie: Tech-Explosion?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Palantir-Aktie schloss die vergangene Handelswoche bei erfreulichen 17,33 USD, ein Plus von 4,3 % im Vergleich zur vorherigen Woche. Der Monat präsentiert sich mit einem Zuwachs von 8,2 % ebenfalls in einem positiven Licht. Analysten von Wedbush Securities prognostizieren ein weiteres Wachstum für Technologieaktien im 4. Quartal, das sich zwischen 12 % und 15 % bewegen könnte. Hierbei stehen transformative Trends in der künstlichen Intelligenz und IT-Ausgaben im Fokus.

Ein Blick auf die Treiber der Rallye

Die Ausgaben für Informationstechnologie und künstliche Intelligenz scheinen das Wachstum von Palantir und anderen Technologieaktien zu befeuern....