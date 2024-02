Palantir-Aktie: Stark!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Palantir hat am Dienstag die Börsen wieder überrascht. Die Amerikaner schafften ein größeres Plus von fast 4 %. Der Titel ist dabei aus der Sicht von Analysten jetzt wieder auf dem besten Wege in Richtung der Allzeithochs, die kürzlich markiert worden sind. Große Hürden sind aktuell nicht sichtbar. Die Aktie profitiert dabei noch immer von der guten Stimmung nach der Präsentation der jüngsten Quartalszahlen. Zudem dürfte die Rallye rund um Nvidia hier den Ausschlag für die starke Entwicklung gegeben haben. Nur: Es gibt auch Bedenken!

Bedenken wegen der hohen Bewertung!

Die Bedenken beziehen sich unverändert darauf, dass die Aktie ausgesprochen teuer ist. Das KGV, ein objektiver Maßstab, ist bezogen auf die Zahlen für 2024 mit gut 170 aus Sicht von Value-Investoren deutlich zu hoch. Derzeit dominieren also nur die Spekulanten!

