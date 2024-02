Palantir Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Palantir liegt bei 60,57, was auf eine "neutrale" Einstufung hindeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 32,38 und deutet ebenfalls auf eine "neutrale" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung also als "neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat immer schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität nahm ab, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weniger Beachtung fand. Daher erhält die Palantir-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal eine positive Einschätzung, 2-mal eine neutrale Einschätzung und 1-mal ein schlechtes Rating für Palantir abgegeben. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "neutral" bewertet. Auch wenn es im letzten Monat keine Analystenupdates zu Palantir gab, wird der aktuelle Kurs von 23,4 USD von Analysten als negativ betrachtet, da sie eine Entwicklung von -31,62 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 16 USD festlegen. Somit ergibt sich insgesamt eine "neutrale" Bewertung durch institutionelle Analysten.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Palantir in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "neutrale" Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt zeigt sich also, dass die verschiedenen Analysen und Auswertungen zu einer "neutralen" Einschätzung der Palantir-Aktie führen.