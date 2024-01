Palantir-Aktie: So geht es nicht!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir ist als Software-Unternehmen sicherlich einer der Gewinner des KI-Booms. Dennoch gibt es aktuell nach -2,22 % am Dienstag weiterhin Zweifel, ob die Aktie aus den USA den Weg in Richtung von 20 Euro noch wie im Herbst 2023 weiterhin wird beschreiten können. Denn die Notierungen schwanken aktuell und haben Mühe, sich oberhalb der Marke von 15 Euro zu halten.

Analysten sind realistischer. So weit diese bei Marketscreener zusammengefasst werden, gehen sie von Kurszielen deutlich unterhalb von 14 Euro aus, so der Konsens unter den Experten. Der Grund liegt recht nahe und sollte zu denken geben, wenn man sich mit wirtschaftlichen Kennzahlen beschäftigt.

Dies ist bedenklich, Palantir!

Das Unternehmen hat dafür, dass es in den vergangenen 12 Monaten zeitweise ein Plus von über 200 % schaffte, viel zu wenig wirtschaftlichen Backround. Es ist zwar etabliert und kann auf eine Marktkapitalisierung von gut 37 Mrd. Dollar verweisen. Aber die Gewinne sind mit 193 Millionen Euro netto (Schätzung für 2023) und 279 Millionen Euro netto (Schätzung für 2024) viel zu gering. Das KGV für 2024 wird damit bei 131 taxiert. Erstens ist es gestiegen – gegenüber früheren Schätzungen – und zweitens gilt es als um ein Vielfaches zu teuer. Kein Wunder, was die Analysten denken!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 31.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...