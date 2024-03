Palantir Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den letzten vier Wochen gab es bei Palantir keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings hat die Kommunikationsfrequenz zugenommen, was zu einer guten Bewertung auf dieser Ebene führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt aktuell an, dass Palantir überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer guten Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Palantir mit 26,46 USD aktuell 31,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und 52,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, was zu einer guten Einschätzung führt.

Analysten geben Palantir überwiegend gute Bewertungen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 19,67 USD, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Keine aktuellen Analystenupdates liegen vor.

Insgesamt erhält die Palantir-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale Gesamtempfehlung.