Palantir Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Palantir wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 56,6 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 59,55, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Palantir-Aktie ist neutral, da in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen geäußert wurden. Zusammenfassend ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Analysten schätzen die Aktie von Palantir langfristig als "Neutral" ein, mit einem erwarteten Kursziel von 11,33 USD. Dies entspricht einer Erwartung von -32,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse wird der aktuelle Kurs der Palantir-Aktie von 16,79 USD als positiv bewertet, da er sich um +12,46 Prozent vom GD200 (14,93 USD) entfernt. Der GD50 zeigt jedoch einen Kurs von 18,1 USD, was zu einem negativen Signal führt, da der Abstand -7,24 Prozent beträgt. Unterm Strich wird der Kurs der Palantir-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.