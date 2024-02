Palantir Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

In den letzten Wochen hat sich eine Zunahme an negativen Kommentaren über Palantir in den sozialen Medien gezeigt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist stark gesunken, was dazu führt, dass unsere Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die geringere Diskussion über Palantir und die abnehmende Aufmerksamkeit deuten darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal eine positive, 3-mal eine neutrale und 1-mal eine negative Bewertung für Palantir abgegeben. Langfristig wird dem Unternehmen daher von institutioneller Seite aus ein "Neutral"-Rating zugewiesen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten. Diese haben auch den aktuellen Kurs von 25,19 USD im Blick und erwarten eine Abnahme um 40,45 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 15 USD führt. Diese Entwicklung führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine negative Stimmung rund um die Aktie von Palantir hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen kommt unsere Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen derzeit als "Schlecht" einzustufen ist.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Palantir-Aktie eine positive Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Somit bekommt Palantir eine positive Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sowohl die Stimmung der Anleger als auch die technische Analyse darauf hindeuten, dass Palantir derzeit mit einer "Schlecht"-Bewertung angemessen bewertet ist.