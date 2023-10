Palantir-Aktie: Rekordauftrag!

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Palantir-Aktie scheint sich auf dem Vormarsch zu befinden, mit einem Plus von 13,2% in der letzten Handelswoche und einer monatlichen Wertsteigerung von 6,4%. Insbesondere im Kontext der jüngsten Entwicklungen in der Unternehmensstruktur und bei den Aufträgen bekommt dieses Wachstum eine besondere Bedeutung. Palantir Technologies, ein Pionier im Bereich der Datenanalyse, hat kürzlich einen beachtlichen Auftrag der US-Armee für Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens erhalten. Der Umfang des Vertrags beläuft sich auf 250 Millionen Dollar und läuft voraussichtlich bis zum 25. September 2026.

Großer Coup mit dem US-Militär

Der 250-Millionen-Dollar-Auftrag könnte ein Wendepunkt für die Palantir-Aktie sein. Der Vertrag wurde über den...