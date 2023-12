Palantir Aktie: Reagiert die Aktie?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In letzter Zeit wurde die Aktie von Palantir besonders in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Markt in den letzten Tagen vorwiegend mit den negativen Themen rund um Palantir, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Palantir derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 14,64 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (17,17 USD) um +17,28 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 18,04 USD, was einer Abweichung von -4,82 Prozent entspricht. Dies führt insgesamt zu einer Einstufung als "Gut".

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Palantir-Aktie voraussichtlich die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 5 Neutral, 3 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Palantir vor, und das Kursziel der Analysten für die Aktie wird auf 11,33 USD angesiedelt. Dies würde zu einer erwarteten Performance von -33,99 Prozent führen, was zur Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um Palantir zeigen eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Tendenz, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird Palantir in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft, basierend auf dem langfristigen Stimmungsbild der vergangenen Monate.