Palantir-Aktie: Rallye voraus?

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die Palantir-Aktie könnte in den kommenden Monaten erheblich profitieren, wenn die Prognosen von Wedbush Securities zutreffen. Das Investmenthaus rechnet mit einer 12% bis 15% Zunahme bei Technologieaktien im 4. Quartal, angetrieben von einem “transformierenden” Wachstum in der KI und der “Stabilisierung” der IT-Ausgaben. Besonders interessant: Die Experten erwarten eine weiche wirtschaftliche Landung im Jahr 2024 und mehrere Zinssenkungen durch die Federal Reserve, was die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen drücken würde.

Prognosen von Wedbush rechnen mit 12-15% Wachstum im Tech-Sektor

“Transformierendes” Wachstum in KI und stabile IT-Ausgaben

Mögliche Zinssenkungen könnten 10-jährige Anleiherenditen senken

Zukunftsaussichten für Palantir

Die Palantir-Aktie könnte von verschiedenen Wachstumsfeldern profitieren. Daniel...