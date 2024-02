Palantir Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Analystenbewertung von Palantir in den vergangenen 12 Monaten zeigt, dass die institutionelle Seite dem Titel insgesamt ein "Neutral"-Rating gibt. In diesem Zeitraum wurde der Titel 2 Mal als "Gut", 2 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" bewertet. Die Analysten erwarten eine negative Kursentwicklung von -31,62 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 16 USD. Daher wird die aktuelle Kursentwicklung als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um Palantir zeigen, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Auch die Diskussionsintensität hat abgenommen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass Palantir von den privaten Nutzern als neutral bewertet wird. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Anleger-Stimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) bei Palantir eine neutrale Einstufung von 60,57 aufweist, sowohl auf 7 Tagen als auch auf 25 Tagen bezogen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinschätzung von Palantir basierend auf den Analysen der Analysten, des Sentiments und des technischen RSI.