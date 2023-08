Palantir-Aktie: Potenziell vielversprechende Chancen für Anleger

Die Palantir-Aktie zeigte am Dienstag im Späthandel beeindruckende Kurssteigerungen. Sie stieg auf 14,30 Euro zum Handelsschluss an und verzeichnete somit einen Tagesgewinn von 4,38 Prozent. Es sieht so aus, als ob die Aktie bereit ist, den im Juli kurzzeitig etablierten Stützpunkt von 15 Euro erneut ins Auge zu fassen und damit ihre jüngste Abwärtsbewegung endgültig abzuschließen.

Aktuelle Unterstützung kommt von den Analysten der Bank of America. Diese empfehlen weiterhin den Kauf der Palantir-Aktie und bleiben bei ihrem Kursziel von 18 US-Dollar bestehen. Dies wird nicht nur mit den allgemein bekannten Hoffnungen hinsichtlich Erfolgen im Bereich der künstlichen Intelligenz begründet.

Palantir: Steht ein Aufschwung bevor?

Auch die Aussichten für eine Börsenaufwertung werden positiv beurteilt. Sollte Palantir im dritten...