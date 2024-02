Palantir-Aktie: Nvidia-Hoffnung war doch vergeblich

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Palantir galt in den vergangenen Tagen als einer der Profiteure des Hypes um und von Nvidia. Die Nvidia-Bewegung jedoch findet sich bei der Palantir am Freitag nicht mehr wieder. Es ging um -2,5 % abwärts. Das ist ungünstig für den Titel, nachdem es am Donnerstag wohl als Reaktion auf den immensen Gewinn von Nvidia beim Quartalsbericht immerhin um gut 3,6 % aufwärts gegangen ist.

Nun kommt es bei Palantir auf einen zweiten Aspekt wesentlich an. Denn sehr viele neue Nachrichten konnte auch Palantir nicht am Markt platzieren. Das hat zur Folge, dass der Kurs relativ freischwebend unabhängig von den wirtschaftlichen Verhältnissen ist. Derzeit wird erst am 6. Mai eine wichtige neue Nachricht erwartet. Das Unternehmen wird dann seine Zahlen zum 1. Quartal des laufenden Jahres veröffentlichen. Das ist vermutlich kein (!) idealer Termin.

Palantir: Diese Vermutung gilt es zu widerlegen

Zweifellos wird Palantir im laufenden KI-Hype viel Geld verdienen. Das Software-Unternehmen ist und bleibt attraktiv. Die Frage ist nur, wie viel Geld in die Kassen fließt und wie viel die Börsen für diesen Zufluss auszugeben bereit sein werden.

Derzeit sieht es danach aus, dass für das laufende Jahr noch ein Nettoergebnis von ca. 308 Millionen Dollar zu erwarten ist. Bei einer Marktkapitalisierung in Höhe von gut 50 Milliarden Euro ist die Aktie damit vergleichsweise teuer. Denn daraus errechnet sich für 2024 aktuell ein KGV in Höhe von gut 160. Das KGV für das vergangene Jahr lag schon bei gut 190, wenn die Jahresergebnisse sich nicht noch fundamental ändern werden.

Das bedeutet unter dem Strich, die Aktie wäre zumindest für Value-Investoren viel zu teuer. Die sind der Auffassung, dass eine Aktie – wenn es sich nicht um ein Wachstumsunternehmen handelt – um mehrere Faktoren günstiger sein müsste. Die Kursschätzungen von Analysten lt. Marketscreener sehen denn auch einen Konsens bei einem Abschlag in Höhe von 18,9 %.

