Palantir-Aktie: Nicht wahr!

Schon wieder eine starke Woche von und für Palantir. Die Aktie schaffte am Freitag zwar keinen Gewinn mehr, musste sich andererseits aber auch an den Börsen nicht geschlagen geben: Die Woche endete mit dem Plus von fast 3 %. Die Kurse haben seit Jahresanfang mehr als 50 % gewonnen. Zudem hat Palantir auch einen Marktwert von inzwischen ca. 67 Milliarden Dollar erreicht. Das ist beeindruckend, denn der Marktwert hat damit fast den höchsten Stand aller Zeiten markiert. Die Unternehmensbewertung steht allerdings noch aus.

Der Umsatz wird sich im laufenden Jahr den gegenwärtigen Schätzungen – auch nach den jüngsten Zahlen – nicht mehr sonderlich abheben von den aktuellen Annahmen. 2,7 Mrd. Dollar stehen als Erwartung im Raum, der KI wegen steigen die Erwartungen zum nächsten Jahr. Dann soll es auf 3,2 Mrd. Dollar aufwärts gehen.

Palantir: Ist sie das wert?

Die große Frage wird sein, ob die Aktie von Palantir den aktuellen Kurs überhaupt wert sein kann. Aus den oben genannten Marktwerten von insgesamt fast 58 Mrd. Dollar errechnet sich jedenfalls ein KGV von ca. 181 für das laufende Jahr und 123 für das nächste Jahr. Das sind erhebliche Preise.

