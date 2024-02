Palantir Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Palantir-Aktie wurden zuletzt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Palantir, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig verwendet wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. In der kurzfristigen Betrachtung der letzten 7 Tage liegt der RSI der Palantir-Aktie bei 4,49 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Palantir überverkauft (Wert: 21,57), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Palantir-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Palantir-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13 USD, was auf ein Abwärtspotential von -48,1 Prozent hindeutet und eine "Schlecht"-Empfehlung zur Folge hat. Somit erhält Palantir insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Punkt der Analyse.

Starke Veränderungen in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden. In Bezug auf Palantir hat sich die Stimmung in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch Palantir ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.