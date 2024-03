Palantir-Aktie: Na also

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Zuletzt sah es so aus, als würde Palantir am Markt in Schwierigkeiten kommen. Die Notierungen haben aktuell vom KI-Boom profitiert, mussten aber von Hochkursen in Höhe von mehr als 23 Euro wieder Geländegewinne abgeben. Sogar unter 22 war Palantir gerutscht. Am Montag nun gewann der Titel immerhin 1,2 % und macht sich nun auf den Weg, die Marke von 23 Euro wieder anzugreifen. Neue Einschätzungen oder Ankündigungen aus dem Unternehmen hat es dazu nicht gegeben. Allerdings ist der Konzern zuletzt in die Kritik geraten, weil die Aktie auch im laufenden KI-Boom durchaus als sehr teuer empfunden worden ist.

Palantir hat nach den jüngsten Zahlen und den Schätzungen zum Gewinn (309 Millionen Dollar Gewinn im laufenden Jahr bei einer Marktkapitalisierung von 63,5 Mrd. Dollar) ein KGV von 168. Das gilt als sehr ambitioniert.

Es warten Überraschungen – in beide Richtungen

Das würde dazu führen, dass das Unternehmen entweder im KI-Boom deutliche Umsatz- und Gewinnsteigerungen produzieren muss – oder dass die Börsen sich geirrt haben. Meistens wird die Börse nicht sofort korrigieren. Dennoch bleibt die Stimmung noch vergleichsweise unruhig – zumindest aus der Warte der Analysten.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 25.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...