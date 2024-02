Palantir-Aktie: Der Kracher des Tages!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir hat am Markt nun besondere Kreditpunkte erworben. Die Notierungen sind am Dienstag in einem wahren Sturm nach oben um gut 24 % gerückt. Damit hat die Aktie eine fast sensationelle Rückkehr in den Aufwärtstrend geschafft. Es gibt gute Gründe dafür und auch hinreichend Zweifel, ob es der Wert zu einem weiteren Ausbruch nach oben schaffen kann. Palantir könnte jetzt in einen selbst laufenden Modus kehren – aber auch überbewertet sein.

Palantir: Was ist der Hintergrund?

Der Hintergrund ist schnell berichtet. Das Unternehmen hat am Montag seine Quartalszahlen bekannt gegeben. Dies waren die Daten vom 4. Quartal, die es schafften, die Erwartungen von Analysten zu übertreffen. Jedenfalls wurden Analysten an der Wall Street befragt, die von einem Umsatz in Höhe von 602,8 Mrd. Dollar ausgingen. Das wiederum war relativ nahe dran am Ergebnis, aber eben nur fast. 608,4 Mrd. Dollar Umsatz sind das wahre Ergebnis des 4. Quartals.

Bei Lichte betrachtet ist dieser Mehrgewinn nicht besonders hoch: Exakt 1 % Gewinn gegenüber den Schätzungen stehen damit zu Buche. Etwas mehr Gewicht haben sicherlich die Gewinne des Unternehmens. Die Gewinne beliefen sich auf 0,08 Dollar je Aktie. Im Jahr zuvor war der Gewinn mit 0,04 Dollar je Aktie nur zu 50 % so hoch. Damit sind die Notierungen aus der Warte der Märkte offenbar etwas zu niedrig gewesen. Der Ausbruch um gut 24 % ist jedenfalls ein Indikator dafür, dass die Märkte nicht mit einer solchen Entwicklung gerechnet haben.

Damit hat sich statistisch betrachtet wieder vieles zum Guten gewendet. Im laufenden Jahr liegt Palantir damit wieder um ca. 20 % vorne. Dies entspricht auch für das Jahr 2024 nun wieder einem Trend-Aufwärtsausbruch. Das heißt, statistisch orientierte Analysten würden nun dem Ausbruch in Richtung von 20 Euro eine Chance geben. Es fehlen indes nur noch gut 4 %. Dann wäre nicht nur diese Hürde erreicht, dann hätte Palantir auch einen neuen Rekordkurs markiert. Die Frage wird sein, wie weit es nach oben gehen kann.

Hürden wären aus der Warte der Charttechniker oberhalb von 20 Euro zunächst nicht mehr in Sicht. Der Wert wird aus dieser Warte also freundlich eingeschätzt.

Es folgt das große Bedenken: Die Aktie ist sehr teuer. Selbst nach guten Zahlen zum 4. Quartal gilt, dass das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das vergangene Jahr bei etwa 190 liegt. Das würden die Value-Investoren, die sich engagieren sollen, sicherlich nie zahlen. Auch im Jahr 2024 wird das KGV bei höheren Gewinnen immer noch mehr als 120 betragen. Finden sich also noch lange genug hinreichend viele Investoren, die den Kurs der Aktie noch weiter nach oben treiben können?

