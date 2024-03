Palantir-Aktie: Ein Kracher!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir legte am Mittwoch beeindruckende mehr als 9 % zu. Die Aktie hat aber auch eine sehr gute, eine blendende Nachricht verkünden können: Die US-Army hat Software bestellt. Das ist zumindest beeindruckend. Denn der Auftrag soll ein Volumen in Höhe von annähernd 180 Millionen Dollar haben. Das ist durchaus nennenswert. Zudem dürfte das Image des Unternehmens darunter weiter gewonnen haben. Denn hier ginge es um die “Phase 3 des Netx-Generation-Zielsystems TITAN”, heißt es in der Mitteilung, die der Aktionär zitiert.

Dabei würde es um “maschinelles Lernen und die künstliche Intelligenz”. Schützen sollen dabei sogar in die Lage versetzt werden, Ziele zu erfassen, die sie selbst nicht mehr sehen.

Palantir: Rekorde

Bei einem derartigen Gewinn wäre es nicht überraschend, wenn schnell die Gewinne wieder vom Tisch genommen werden. Die Tendenz jedoch ist positiv. Der Titel ist auf absolutem Rekordniveau.

