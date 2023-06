Palantir-Aktie: Kontroverse um das US-amerikanische Unternehmen

In den vergangenen fünf Wochen konnte die Palantir-Aktie beachtliche 120 Prozent an Wert zulegen. Allerdings verzeichnete sie gestern einen Rückgang von etwa fünf Prozent. Handelt es sich hierbei lediglich um Gewinnmitnahmen, oder fürchten Anleger langsam die jüngste Rallye?

Keine reine Spekulationsblase?

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lässt sich das schwer einschätzen. Zweifelsohne profitiert Palantir neben Nvidia am meisten vom aktuellen Hype um künstliche Intelligenz. Obwohl bereits seit Jahren bekannt ist, dass Palantir technologisch führend in diesem Bereich ist, scheinen viele Anleger dies erst in den letzten Wochen realisiert zu haben.

Die Rallye der Palantir-Aktie in den vergangenen Tagen ist jedoch nicht ausschließlich auf Spekulationen zurückzuführen. Das Unternehmen hat auch gute Nachrichten geliefert: So wurde vor...