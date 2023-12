Palantir Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Aktie von Palantir hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 14,26 USD verzeichnet, was einem Abweichung von +25,11 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Die letzten 50 Handelstage zeigen einen Durchschnittsschlusskurs von 18,06 USD, was einer Abweichung von -1,22 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Palantir somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktivität und Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (33,68 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (58,62 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Einstufung der Aktie von Palantir.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf überwiegend negative Meinungen und Themen rund um die Aktie von Palantir hin. Die Anlegerstimmung wird daher als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und des RSI und eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der Anlegerstimmung für die Aktie von Palantir.