Palantir Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Aktie von Palantir in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf. Für Palantir liegt der 7-Tage-RSI bei 66,82 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls keine Überkauft- oder Überverkauft-Signale (Wert: 68,62), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2-mal eine positive, 5-mal eine neutrale und 3-mal eine negative Einschätzung für Palantir abgegeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Palantir, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 17,47 USD erwarten Analysten eine negative Entwicklung von -35,13 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 11,33 USD, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

In den letzten zwei Wochen wurden Palantir von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Zusammenfassend ergibt sich eine eher neutrale bis negative Bewertung für Palantir basierend auf der Stimmung in den sozialen Medien, dem RSI und den Analysteneinschätzungen.