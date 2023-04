Palantir-Aktie: Kaufchance vor den nächsten Zahlen?

Die Palantir-Aktie (WKN: A2QA4J) stand am Ende des Jahres 2022 bei 6 US$ und entwickelt sich seitdem in eine positive Richtung. Derzeit steht sie bei 7,82 US$. Kleinere Hochs werden zwar schnell unterbrochen, doch steter Tropfen höhlt den Stein. Nun gab es weitere Signale, dass kontinuierlich Bewegung im Unternehmen stattfindet. Ob diese den Durchbruch bringen werden?

Palantir sammelt und strukturiert Daten im Auftrag von anderen Unternehmen und Regierungen. Der Kunde soll auf diese Weise Prozesse ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.