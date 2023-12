Palantir Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war laut einer Analyse in den letzten Tagen größtenteils negativ. An einem Tag gab es vor allem positive Diskussionen, während an den anderen acht Tagen die negativen Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch weder positiv noch negativ über das Unternehmen Palantir gesprochen. Daher wurde die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), ein wichtiges Signal der technischen Analyse, wurde der RSI der Palantir mit einem Wert von 51,61 eingestuft, was als "Neutral" gilt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wurde mit 51,18 ebenfalls als "Neutral" bewertet. Die Gesamteinschätzung ergibt daher auch in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Palantir von 18,21 USD nun +1,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der anderen Seite zeigt die Betrachtung der vergangenen 200 Tage eine Distanz zum gleitenden Durchschnitt von +28,6 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte trotz einer kaum veränderten Stimmung in den letzten Wochen eine "Neutral"-Bewertung für Palantir festgestellt werden. Auch die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, ergab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt wurde die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Neutral" bewertet.

