Palantir-Aktie: Der KI-Boom schlägt zu!

Palantir marschiert und marschiert letztlich. Das Software-Unternehmen profitiert unverändert von der enormen KI-Boom-Aktivität. Die KI hat zuletzt Nvidia sehr viel Geld in die Kasse gespült. Palantir liegt auch deshalb mit zuletzt 8 % in einer Woche vorne. Am Freitag hat die Palantir-Aktie hingegen einmal um -0,7 % nachgegeben. Das allerdings hat keine Auswirkungen auf den Trend an sich.

Die KI-Zahlen sind dennoch keine Gewähr dafür, dass es in diesem Tempo und in dieser Richtung weiter geht, meinen die Analysten und Experten. Denn Palantir ist auf der anderen Seite bezogen auf den Status Quo sehr hoch bewertet. Sprich: Die Aktie ist teuer.

Teure Aktie: Palantir kann noch erheblich verlieren!

Wie teuer Palantir ist, lässt sich am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ermitteln. Das liegt auf Basis der aktuellen Zahlen auf ca. 160 bis 170. Je nachdem, welche Gewinne Analysten für das Unternehmen insgesamt zugrunde legen. Dies wiederum wäre gegenüber den vorhergehenden Monaten eine Preissteigerung um ca. 20 %. Die Aktie war vor ziemlich genau vier Wochen sehr viel günstiger geschätzt worden.

Die Frage für die Börsen, für Anleger und für Analysten also ist zweigeteilt. Wie weit führt der charttechnische Boom noch, nachdem der Titel die Marke von 23 Euro weit hinter sich lassen kann, wenn erst einmal das letzte Hindernis – der Rekord minimal darüber – überwunden wird. Die andere Frage geht in die andere Richtung:

Wie weit und wie schnell kann die Aktie angesichts des enormen KGV wohl fallen? Die Analysten scheinen sich hier einig zu sein. Das Papier ist deren Auffassung nach um gut 26 % überbewertet. Das würde sicher bedeuten, der Titel kann von den aktuell erreichten 23 Euro auf ca. 17 Euro nach unten rutschen.

Wer setzt sich also durch? Die zuversichtlichen Techniker oder die Analysten für das Kursziel der Aktie?

