Palantir-Aktie: KI-Boom hält!

Am Freitag konnte Palantir mit dem Plus von fast 4,5 % einen enormen Aufschlag schaffen. Damit hat sich auch das Wochenergebnis deutlich in den grünen Bereich verschoben. Mit etwas Glück kann nun auch eine Kehrtwende kommen, hoffen zumindest einige Beobachter. Die setzen darauf, dass die Börsen auch künftig wieder viel Geld in den KI-Boom setzen. Denn davon – und wohl aktuell an den Aktienmärkten “nur” davon – lebt Palantir.

Die Notierungen sind formal klar im Aufwärtstrend. Daran gibt es keinen nennenswerten Zweifel. Allerdings bleiben dennoch einige Fragezeichen. Die kommen, weil einige Analysten sich mit der Bewertung aktuell in keiner Weise anfreunden können. Zu hoch seien die Kurse.

Zu hohe Kurse? Palantir unter Druck!

Zuletzt haben sich die Vertreter von Palantir allerdings durchaus gut verkaufen können. Denn das Unternehmen hat der Supermarktkette Coles Software verkaufen können. Es geht um “Workforce”-Tools, wobei die Ausgestaltung der Software nur eine untergeordnete Rolle spielen wird. KI-Technik ist weiterhin beliebt. Das ist die Botschaft, die von diesem Deal ausgeht.

Das sollte allerdings auch so sein – denn wirtschaftlich betrachtet ist das Unternehmen weiterhin außergewöhnlich teuer. Dies lässt sich am KGV bemessen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt für das laufende Jahr bei in etwa 131. Das ist im Vergleich zur eigenen Geschichte für solche Unternehmen ausgesprochen teuer. Allerdings war auch das KGV für das vergangene Jahr mit einem Wert von mehr als 190 schon ausgesprochen hoch.

Dennoch: Der Glaube an das Unternehmen ist nicht unerschütterlich. Analysten sehen lt. der Daten von Marketscreener Risiken. Die Aktie soll demnach ein Downside-Potenzial in Höhe von mehr als -8,5 % haben. Die Notierungen würden also von derzeit 17,02 Dollar auf dann 15,56 Dollar fallen. Die Notierungen wären damit nicht nur ein “Kauf”. Was aber sagen die Analysten unter dem Strich? Die Spannung wächst.

