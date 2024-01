Palantir Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Stimmung unter den Anlegern zu Palantir scheint derzeit eher negativ zu sein, so die Analyse von Experten. Die Bewertungen und Kommentare in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Stimmung gegenüber dem Unternehmen überwiegend negativ ist. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einstufung der Aktie führt.

Die Analysten bewerten die Palantir-Aktie derzeit als "Neutral". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 positive, 5 neutrale und 3 negative Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Abwärtspotenzial von -32,01% hin, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Palantir-Aktie im längerfristigen Durchschnitt eine gute Bewertung erhält, da der letzte Schlusskurs deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt. Im kurzfristigen Durchschnitt jedoch erhält die Aktie eine schlechte Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem 50-Tage-Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung. Die Diskussionen über Palantir waren weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Palantir-Aktie somit eine neutrale Bewertung, basierend auf verschiedenen Analysemethoden und der Stimmung der Anleger.