Palantir Aktie: Jetzt knallt es!

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Palantir als Neutral-Titel einzustufen ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Palantir-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 84,2, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 54,44, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Analysten ergibt eine Gesamteinstufung von "Neutral", da 2 Kaufempfehlungen, 6 Neutral-Einstufungen und 3 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Palantir. Das Kursziel der Analysten für Palantir liegt im Durchschnitt bei 11 USD, was einem prognostizierten Kursrückgang von -37,14 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie wird nicht positiv eingeschätzt. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung ergeben ein langfristig negatives Bild über die Stimmungslage. Die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls besonders negativ. In den Diskussionen der vergangenen Wochen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

