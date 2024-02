Palantir-Aktie: Jetzt geht es rund!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir ist der große Sieger des Tages. Die Aktie gewann am Dienstag in den ersten Stunden mehr als 18 %. Am Vorabend war sie in den USA bereits um über 16 % höher bewertet worden. Damit hat der Kurs die Marke von 18 Euro überwunden und ist auf dem Weg dazu, in Richtung von 20 Euro nach oben zu ziehen. Der nächste Rekord winkt. Die Gründe für den Anstieg sind schnell erzählt. Davon abhängig, wie diese Gründe bewertet werden, ergeben sich ganz unterschiedliche Sichtweisen auf die Chancen von Palantir. Analysten jedenfalls sind derzeit nicht sonderlich glücklich.

Palantir: Das gilt es zu wissen

Der Konzern hat seine Quartalszahlen präsentiert. Es ging um das 4. Quartal im abgelaufenen Geschäftsjahr. Die Zahlen waren deutlich besser als das, was die Analysten oder vor allem wohl die Börse erwartet hat. Das bezieht sich vor allem auf die Umsätze. Die sind mit ca. 608 Millionen Dollar höher als prognostiziert ausgefallen. Die Börsen bzw. die Analysten hatten vorher in einer Schätzung einen Wert von 602 Millionen Dollar als die wahrscheinliche Variante betrachtet.

Das wiederum ist allerdings nur ein Mehrgewinn von 1 % – bleibt also überschaubar. Die Gewinne je Aktie haben demnach ebenfalls überzeugt. Die Erträge wurden auf 0,08 Dollar je Aktie taxiert. Im Vorjahr waren nur 0,04 Dollar je Aktie verbucht worden. Ist also alles gut?

Die Gelehrten streiten.

Denn Palantir wird derzeit auch bezogen auf die vergangenen 12 Monate mit einem KGV von geschätzten gut 190 bewertet. Das ist auch bei Value-Investoren viel zu hoch. Hier spielen vor allem die Wachstumserwartungen ersichtlich eine große Rolle. Die Aktie soll demnach offenbar deutlich höhere Umsätze für sich bzw. das Unternehmen verbuchen können als zuletzt. Dies wird für 2024 wohl nicht gelingen. Der Umsatzzuwachs, den die Märkte derzeit erwarten, liegt bei vielleicht 20%. Der Umsatz wird auf 2,66 Mrd. Dollar geschätzt. Daraus würden Nettogewinne von gut 278 Millionen Dollar entstehen – und ein KGV von 129. Zu viel, meinen Analysten. Die haben ein niedrigeres Kursziel!

