Palantir-Aktie: Jetzt doch!

Palantir konnte am Donnerstag erneut etwas aufsatteln. Die Notierungen schafften es zumindest, die Marke von 22,50 Euro klar zu überwinden. Es ging um 0,4 % aufwärts. Jetzt doch, so Beobachter. Die Aktie ist damit im Aufwärtstrend verblieben, der nach den eigenen Zahlen sowie nach den Zahlen von Nvidia einsetzte. Es sieht so aus, als sollte der Trend den Trend selbst nähren.

Palantir: Aus sich selbst heraus

Die Aktie würde mehr oder weniger aus sich selbst heraus steigen. Der Trend ist nun eindeutig: Der GD100 ist aktuell gut 31 % entfernt. Die 200-Tage-Linie wurde um gut 43 % nach oben durchkreuzt. Das heißt: Die technische Analyse spricht von einem klaren Aufwärtstrend. In den vergangenen vier Wochen ist es dabei um gut 54 % aufwärts gegangen. Nur Analysten sind derzeit noch skeptisch und erwarten einen tieferen Zielkurs!

