Palantir Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die technische Analyse der Palantir-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 15,52 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 16,09 USD weicht um +3,67 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 17,69 USD, wobei der letzte Schlusskurs um -9,04 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Palantir-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine negative Stimmung rund um die Palantir-Aktie. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Einschätzungen, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Zusammenfassend ist die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als "Schlecht" einzustufen.

Im vergangenen Jahr wurden Analysten-Einschätzungen für die Palantir-Aktie wie folgt verteilt: 2 Gut, 5 Neutral und 2 Schlecht. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral". Für das Kursziel der Aktie liegt der Mittelwert bei 12 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -25,42 Prozent ergibt. Die Analysten bewerten die Aktie daher insgesamt als "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Palantir-Aktie auf 7-Tage-Basis als überkauft einzustufen ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Palantir-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.