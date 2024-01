Palantir Aktie: Ist das wirklich normal?

Die technische Analyse von Palantir zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 15,4 USD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 16,35 USD liegt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 17,88 USD, was unter dem Schlusskurs liegt und somit zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Palantir auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung ergibt keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Palantir ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Redaktion ist der Meinung, dass die Aktie von Palantir bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Analysten schätzen die Aktie von Palantir auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von 18 Analystenbewertungen lagen 2 Gut, 5 Neutral und 2 Schlecht vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12 USD, was zu einer Erwartung von -26,61 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.