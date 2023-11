Palantir-Aktie: Immer weiter!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir zieht weiter nach oben. Am Mittwoch konnten die Kurse sich um weitere 2,02 % nach oben schieben. Das ist ordentlich. Denn damit nähern sich die Kurse jetzt sogar der Grenze von 20 Euro an. Die Notierungen sind binnen von fünf Tagen um gut 4 % nach oben gezogen. Auch das ist ein starker Auftritt gewesen. Grundlage für die Entwicklung sind gute Quartalszahlen des Software-Unternehmens. Die Erwartungen an das gesamte Geschäftsjahr sind nun deutlich nach oben gezogen worden. Nur: Wie viel kann die Aktie tatsächlich wert sein?

Palantir: Wie weit kann es gehen?

Grundlage der Frage ist der Umstand, dass das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das laufende Jahr bei nunmehr 233 liegt. Der Wert ist im normalen Verständnis an den Börsen viel zu hoch. Auch im kommenden Jahr, wenn die Gewinne steigen, wird auf Basis der...