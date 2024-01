Palantir Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

Die Palantir-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses analysiert. Der GD200 liegt bei 15,4 USD, was bedeutet, dass der aktuelle Kurs der Aktie (16,35 USD) um +6,17 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 17,88 USD, was einer Abweichung von -8,56 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entspricht und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in Diskussionen weniger beachtet als zuvor, was zu einer negativen Bewertung führt. Somit erhält die Palantir-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Aktie auf langfristiger Basis als "Neutral", wobei die durchschnittliche Erwartung der Analysten ein Kursziel von 12 USD darstellt, was einer negativen Erwartung von -26,61 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus die Bewertung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.