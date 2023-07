Palantir-Aktie: Ein Höhepunkt erreicht

Die jüngsten Chartanalysen der Palantir-Aktie führten zu dem Schluss: “Nach oben beschränkt – nach unten gestützt”. Denn die starke Aufwärtsbewegung hat den Wert auf einer Seite deutlich überkauft gemacht – und ein Shooting Star als Trendwendemuster der Candlesticks auf wöchentlicher Basis weist auf starken Widerstand hin. Andererseits hat die jüngste Aufwärtsbewegung auch Vertrauen in den Wert geschaffen, so dass Rückgänge zumindest bisher kurzfristig wieder aufgefangen wurden. Die Palantir-Aktie sitzt somit zwischen zwei Stühlen – es ist mit Verkaufsneigung und damit Widerstand von oben zu rechnen. Nach unten hingegen lauern die Bullen und kaufen den Wert an schwächeren Tagen, in Erwartung, dass das Momentum der jüngsten starken Aufwärtsbewegung erneut zur Geltung kommt.

Wird sich eine Pause in der Palantir-Aktie bis...