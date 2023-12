Palantir Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die Stimmung der Anleger bezüglich des Unternehmens Palantir ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr negativ. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um zusätzliche Informationen für die Bewertung der Aktie zu gewinnen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Die Analyse der Analysten ergibt insgesamt eine neutrale Einschätzung, da es 2 Kaufempfehlungen, 6 neutrale Empfehlungen und 3 schlechte Empfehlungen in den letzten 12 Monaten gab. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Palantir liegt bei 11 USD, was einen erwarteten Kursrückgang um 37,14 Prozent bedeuten würde.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Palantir bei 14,06 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 17,5 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +24,47 Prozent liegt. Der GD50 liegt bei 17,88 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die technische Analyse daher positiv bewertet.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Palantir-Aktie einen neutralen Wert. Der RSI7 liegt bei 84,2, was zu einer negativen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 54,44 liegt, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis des Relative Strength Indikators als negativ bewertet.