Palantir Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vor allem und mehrheitlich negativ über die Aktie von Palantir diskutiert. Der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Palantir, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Palantir wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 66,18 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie weder überkauft noch überverkauft bewertet, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Palantir erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Die Kursprognose der Analysten ergibt ein Abwärtspotential von -31,64 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Palantir-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 14,68 USD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht somit um +12,94 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Palantir somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.