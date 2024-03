Palantir Aktie: Füße still halten!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Palantir ist laut einer Analyse unseres Teams überwiegend negativ. Besonders in den sozialen Medien wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, wodurch die Aktie entsprechend als "Schlecht" eingestuft wurde.

Die Bewertung durch Analysten ergab insgesamt 3 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, wobei 2 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden. Die Kursprognose ergab ein Abwärtspotenzial von -11,67 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führte. Insgesamt erhielt Palantir eine "Neutral"-Bewertung aufgrund dieser Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Palantir-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen deutlich über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen wird die Aktie als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurde festgestellt, dass die Stimmung sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert hat, während gleichzeitig eine erhöhte Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar war.

Zusammenfassend erhält Palantir aufgrund des negativen Stimmungsbildes eine "Schlecht"-Bewertung, während die erhöhte Diskussion über das Unternehmen zu einer "Gut"-Bewertung führte.