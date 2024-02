Palantir-Aktie: Extrem stark!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Extrem stark, was Palantir am Montag an den Börsen gelang. Der Titel legte um ordentliche 3,8 % bis in die Nachmittagsstunden hinein zu. Damit ist die Aktie wieder auf mehr als 16 Euro geklettert. Bemerkenswert, wie Beobachter meinen. Kurse oberhalb der Grenze von 16 Euro hat Palantir seit geraumer Zeit nicht mehr erreicht. Dennoch sind die Börsen derzeit nicht ganz sicher, wie es weiter gehen soll. Denn neue Nachrichten waren jüngst nicht mehr verantwortlich für den Anstieg am Montag – oder jedenfalls schien es zunächst so, als seien diese Nachrichten bereits eingearbeitet.

Denn vor Tagen war bekannt geworden, dass eine australische Supermarktkette mit Palantir zusammen arbeiten wird. Die KI setzt sich auch dort durch. Ggf. sind die Kurse am Montag indes auch noch aus diesem Grund gestiegen. Nur bleibt die Frage: Wie weit geht es nun noch?

Palantir: Die Chancen!

Die Chancen seien groß, könnten Chartanalysten meinen. Der Titel hat kaum Hürden vor sich, wenn es nun darum ginge, sich in Richtung von 20 Euro nach oben aufzumachen. Allerdings sind die Chancen auch nicht isoliert an der Charttechnik festzumachen.

Denn: Palantir hat wirtschaftlich vergleichsweise wenig zu bieten. Das Unternehmen hat, wie dargelegt, zwar neue Aufträge und steht recht solide im KI-Boom. Aber: Der Marktwert ist mit derzeit 37 Mrd. Euro weit höher als es die Gewinne von 195 Millionen Dollar für das vergangene Jahr vermuten ließen. Daraus errechnet sich ein KGV von 197 für das vergangene Jahr. Viel zu viel. Das meinen auch Analysten – die erwarten zweistellige Verluste, dies geht aus den Schätzungen im Konsens hervor, der über Marketscreener verbreitet wird.

Heute wird das Zahlenwerk zum 4. Quartal vorgestellt. Möglicherweise wird der Markt danach eindeutiger, was die eine oder die andere Richtung im Kursverlauf für die nächsten Tage angeht.

