Palantir Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Analystenbewertung der Palantir-Aktie ist neutral, basierend auf der langfristigen Meinung von Analysten. Von insgesamt fünf Bewertungen liegen zwei im Bereich gut, zwei im neutralen Bereich und eine im schlechten Bereich. Es gab keine Updates von Analysten im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie wurde auf 16 USD festgelegt, was einer erwarteten Performance von -34,53 Prozent entspricht, da der aktuelle Preis der Aktie bei 24,44 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als schlecht eingestuft, während die Redaktion ihr ein neutrales Rating verleiht.

Der Relative Stärke Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Palantir liegt aktuell bei 41,8 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch sie eine gute Bewertung erhält.

Die Stimmung und das Interesse an Palantir in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als schlecht eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Palantir-Aktie wider. Dabei überwiegen in den vergangenen Wochen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Zusammenfassend wird das Unternehmen daher als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher die Einschätzung, dass die Palantir-Aktie angemessen mit einem neutralen Rating bewertet ist, basierend auf der Anlegerstimmung.