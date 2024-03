Palantir-Aktie: Es fängt an!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir hat an den vergangenen Tagen insgesamt ein Plus geschafft, am Freitag jedoch einen kleinen Einbruch in Höhe von -1,3 % hinnehmen müssen. Der Titel liegt im Laufe der vergangenen Woche unter dem Strich klar mehr als 4 % vorne. An drei von fünf Tagen jedoch verlor die Aktie. Die Investoren scheinen sich nicht ganz einig zu sein!

Palantir: Dieses Wort sollte Gewicht haben

Das ist auch nicht verwunderlich. Denn die Börsen übersehen teils, dass die Hausse nun sehr teuer ist. Das KGV liegt unverändert bei gut 180. Es ist ausgesprochen teuer, in Palantir zu investieren. Die Hausse kommt durch die überzeugenden jüngsten Quartalszahlen und den KI-Boom zustande. Ungewöhnlich teuer bleibt die Palantir dennoch! So sehen es wohl auch Analysten. Die taxieren die Aktie mehr als -15 % tiefer als den aktuellen Kurs.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 09.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...