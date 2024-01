Palantir Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten zwei positive, fünf neutrale und zwei negative Bewertungen für Palantir abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Palantir vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 12 USD. Basierend auf diesem Ziel könnte die Aktie um -30,76 Prozent fallen, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Palantir-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur von Analysen aus Bankhäusern, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht daher ebenfalls einer "Neutral"-Bewertung.

Anleger diskutieren in den sozialen Medien besonders positiv über Palantir, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. In den letzten zwei Wochen dominierten positive Themen die Diskussion, während in den letzten ein, zwei Tagen vermehrt negative Themen auftauchten. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Palantir zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse. Insgesamt wird das Palantir-Wertpapier damit als "Neutral" eingestuft.