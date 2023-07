Palantir-Aktie: Eine außergewöhnliche Performance!

Die Palantir-Aktie erlebt eine signifikante Trendumkehr. Nach einer circa einjährigen Bodenbildung, die zwischen rund 10 US-Dollar als oberem Limit und knapp 6 US-Dollar als unterer Grenze schwankte, hat der Aktienwert im Mai 2023 diese Zone nach oben hin durchbrochen. Im Zuge des allgemeinen Interesses für “KI”, welches auch die Palantir-Aktie erfasst hat, stieg der Kurs der Palantir-Wertpapiere dynamisch an. Dabei wurde das aus dem Bereich der Bodenbildung abgeleitete Kursziel von 14 US-Dollar – was einer aufwärts gerichteten Schwankungsbreite von ungefähr 4 US-Dollar entspricht – sehr schnell erreicht und sogar überschritten. Doch in den Regionen um die Marke von 14 bis etwa 17 US-Dollar begann man dann Gewinne mitzunehmen.

Gipfel oder Atempause bei der Palantir-Aktie?

Diese Pause zeigte auf wöchentlicher Basis erste...