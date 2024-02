Palantir Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI von Palantir liegt bei 45,6, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 52,49 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Palantir von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Diskussionen zu diesem Wert. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Palantir zeigt sich eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Von den insgesamt 8 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate für die Palantir-Aktie sind 2 als "Gut", 5 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft worden. Dies führt zu einem Durchschnitt von "Neutral" für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 13 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 23,62 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht". Insgesamt erhält Palantir somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.